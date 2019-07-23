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Bacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de dördüncü kattaki apartman dairesinin balkonundan düşen anne kedi, arka ayaklarındaki kırığın tedavi edilmesinin ardından 5 yavrusuna kavuştu.

Bacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de dördüncü kattaki apartman dairesinin balkonundan düşen anne kedi, arka ayaklarındaki kırığın tedavi edilmesinin ardından 5 yavrusuna kavuştu.
Düşerek yaralanmasının ardından sahibi tarafından Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evine götürülen anne kedinin burada yapılan görüntüleme ile arka ayaklarında kırık olduğu belirlendi. Görüntüleme sayesinde ayakları kesilmekten kurtulan kedi ameliyat edildi. Anne kedi kısa sürede iyileşerek, yavruları ile buluştu.
Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Osmaniye'de sahipli veya sahipsiz hayvanların travma sonucunda teşhis ve tedavide kullanılan radyolojik görüntüleme sisteminin olmadığını belirterek, "HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği'nin talebi üzerine yüzde 100 hibe ile şehrimize bir röntgen cihazı hediye edildi. Artık bu canlarımızın travmalarını kolaylıkla teşhis ederek, tedavilerini sağlayacağız" dedi.
Laçinbala, röntgen cihazında tespit edilen çok parçalı kırık teşhisi sonucunda anne kedinin bacağının ampute edilmediğini, ameliyattan 2 gün sonra adım atabildiğini kaydetti.
3,5 SAATLİK OPERASYON
Anne kedinin ameliyatına katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise, operasyonda 3 veteriner hekimin görev aldığını anlatarak, "Yaklaşık 3,5 saat süren zorlu operasyon ile anne kedinin bacağının kesilmesi önlendi. Tedaviye hızla cevap veren anne kedi, hayata HAYTAP sayesinde yeniden adım atmış oldu" diye konuştu.
Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Savrandalı da 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nin önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle faaliyete geçeceğini söyledi. Savrandalı, "Burası röntgen görüntülemenin yanı sıra mikroskop ile basit muayene, dürbün ve teleskop ile uzay gözlemi konusunda ilk ve orta okul öğrencilerine uygulamalı eğitimler için şehrimizin eğitim odaklarından biri olmaya aday" dedi.

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Bacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştuBacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştuBacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştuBacağı kesilmekten kurtarılan kedi yavrularına kavuştu

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