Samsun’da kapalı bacak damarları stentle açılan hastanın bacağı kesilmekten kurtarıldı.

Bacak damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olan Levent T. (52), 2 yıl sonra ayağında ağrı ve yara gelişmesi sonrası Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan anjiyografide 2 yıl içerisinde hem ameliyat yapılan damarın yeniden hem de kendi bacak damarının tıkandığı tespit edildi. Anjiyo esnasında tıkalı bacak damarı stentle açılarak hastanın bacağı kurtarıldı.

"Bacak damarı 2 yılda yeniden tıkanıyor"

Vaka ile ilgili bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yazıcı, bu vaka gibi birçok vakada hastanın bacağını kaybettiğini söyledi. Hastamızın ameliyat olan bacak damarının 2 yıl gibi bir sürede yeniden tıkandığını kaydeden Yazıcı, “Anjiyo esnasında tıkalı bacak damarını stentle açarak bacağı kurtardık. Bacak damar tıkanıklıklarında cerrahi uygulama sonrası tekrar tıkanma olgularına daha sık rastlarken, stent konulan hastalarda bu oranın çok düşük olduğunu gözlemliyoruz” dedi.