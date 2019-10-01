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Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bacağının bağlı olduğu ip tarafından kesilmesi sonrasında sakat kalan at, sahipleri tarafından ölüme terk edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bacağının bağlı olduğu ip tarafından kesilmesi sonrasında sakat kalan at, sahipleri tarafından ölüme terk edildi. Günlerce aç ve susuz kalan talihsiz hayvanı, jandarma erleri ve duyarlı vatandaşlar hayata döndürdü.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde bir dişi at, ayağına bağlanan bir ipin bileğin üzerinden ayağını kesmesinin ardından sakatlanıp, sahipleri tarafından Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan boş bir araziye salınarak, adeta ölüme terk edildi. Günlerdir aç ve susuz bitkin yatarken vatandaşların ve hemen yakındaki jandarma karakolundaki askerlerin dikkatini çekti. Önce ayağındaki iplerden kurtuldu, sonrada düzenli suyunu içmeye başlayınca ayaklanan at sağ ön ayağı muhtemelen kangren olması nedeniyle basamayınca yol boyundaki otlardan beslenmeye başladı.
Durumu Ayvalıklı yerel gazeteci Hüsnü Evren’in sosyal medyadaki hesabından öğrenen duyarlı vatandaşlar konunun resmi makamlara ulaşmasını sağladı. Kaderine terk edilen talihsiz hayvana Altınova Jandarma Komutanlığı bünyesindeki erler de yiyecek ve su getirerek sahip çıktı. Hayvanın varlığından haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, yaralı atın fotoğrafını binlerce üyesi olan AHBAP Grubu’nda paylaşarak Balıkesir ve Bandırma’daki üyelerin konuyla ilgilenmelerini istediği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci Hüsnü Evren, sahipleri tarafından azad edilen atı terk edenlerin Kabahatler Kanunu’na göre bin 760 lira para cezasına çarptırılmasının söz konusu olduğunu kaydederek, “Zavallı hayvanı; sadece koruma derneği adı altında gelen resmi yetkililere teslim etme konusunda kararlıydık. Aksi takdirde, dolaylı olarak bazı art niyetli sucuk yapan at tacirlerine bu hayvanın teslim edilmesine gönlümüz razı olamazdı. Bugün İzmir’den Sibel Hanım aradı ve bir araç göndererek talihsiz hayvanı teslim aldı. Bundan sonra bacağı sakat olan at İzmir’i Kemalpaşa ilçesindeki tedavi merkezinde tedavi edilecek ve orada yaşamını sürdürecek” diye konuştu.
Talihsiz hayvanın yardımına Haluk Levent’in AHBAP Grubu koştu
Öte yandan ünlü rock sanatçısı Haluk Levent’in Twitter’deki AHBAP Grubu’nun Balıkesir Gönüllüleri de gruplarında yaptıkları yazılı açıklamada, “Bizler Haluk Levent’in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’ne bağlı Ahbap Balıkesir gönüllüleriyiz. 28 Eylül 2019 cumartesi gecesi Twitter üzerinden Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde tek başına günlerdir yaralı bir halde yatmakta olan atın fotoğrafı ulaştırıldı. Başkanımız Haluk Levent bu fotoğrafı görünce Bandırma ve Balıkesir Ahbap’ları olarak bizlere görev verdi. Dün sabah oraya hemen Ayvalıkta bulunan bir arkadaşımızı gönderdik.” ifadelerini kullandılar.

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler

Bacağı sakatlanan atı kaderine terk ettiler
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