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Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Adana’da 13 yıl önce inşaatta çalışan arkadaşını ziyarete gittiği sırada bacağına beton düşen genç, iki ay sonra aynı bacağını tekrar kırdı.

Adana’da 13 yıl önce inşaatta çalışan arkadaşını ziyarete gittiği sırada bacağına beton düşen genç, iki ay sonra aynı bacağını tekrar kırdı. Geçirdiği operasyonlar sonunda sol bacağı diğerinden 5 santim kısa kalan genç, yatalak oldu.
34 yaşındaki Murat Genez’i yatalak bırakan olay, 2006 yılında ayakkabıcıda çalışırken inşaatta çalışan bir arkadaşının kendisini çağırması ile başladı. İnşaat alanında arkadaşı ile sohbet ederken bacağına merdiven betonu düşen Genez’in bacağı baldırdan kırıldı. Talihsiz genç, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ameliyat oldu ve bacağına platin takıldı. Genez, bu ameliyattan sonra ayağa kalkıp yürümeye başlamıştı ancak iki ay sonra tekrar düşüp aynı yerden bir kez daha bacağını kırınca ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu nedenle Genez’in sol bacağı sağ bacağından 5 santim kısaldı. O günden sonra Genez bir daha çalışamadı ve yatalak kaldı. Şimdi ise bacağındaki ağrılarla mücadele ediyor.
Başından geçenleri acı içinde anlatan Murat Genez, "13 sene önce bacağıma merdiven betonu düştü. Ameliyat oldum, 2 ay sonra takılan platin kırıldı. Doktor, ameliyat etmeden önce bacağımın kısa kalacağını söyledi ama bu kadar kısa olacağını belirtmedi. Ameliyattan sonra bacağım daha da kötüye gitmeye başladı. Bu şekilde hayatıma devam edemiyorum çok zor oluyor, sabaha kadar ağrısından yatamıyorum" diyerek yardım istedi.
Anne Hatice Genez ise gözyaşları içinde, "Benim çocuğuma bakacak gücüm yok, oğlum bu şekilde çalışamıyor. Benim kimseden bir beklentim yok çocuğum iyileşsin yeter. Bana yardım etsinler başka da bir şey istemiyorum onların kölesi olurum. Oğlum sabahlara kadar ağrısından sızlanıyor. Bana diyor ki, ’anne böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum.’ Artık dayanacak gücüm kalmadı ne olur sesimi duyun ve oğluma yardım edin ameliyat olsun yeter başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.
Genez’in sağlık güvencesi olmadığı gibi aile engelli babasının ayda aldığı 800 lira engelli maaşı ile ayakta durmaya çalışıyor.

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı

Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı
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