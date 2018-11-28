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Bacağına demir saplanan köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, arka bacağına demir saplanan sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bacağına demir saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, arka bacağına demir saplanan sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi Nuran Anne Siteleri'nde meydana geldi. İstinat duvarlarının açıkta kalan demir çubuklarından biri, sokak köpeğinin arka bacağına saplandı. Acı içerisinde bağıran sokak köpeğinin sesini duyanlar, Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köpeğin yanına ulaşan itfaiye ekipleri, bacağından giren demiri spiral motoru ile kesti. Köpek, bacağındaki demir ile veteriner kliniğine götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından köpeğin bacağındaki demir çıkarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri köpeğe 'demir' ismini verdi. Köpeğin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, köpeğin başarılı operasyonla bacağına saplanan demirden kurtarıldığını belirterek, "İtfaiyecinin şefkatli elinin kendisine yardım için uzandığını fark eden köpek, itfaiyecilere çalışma ortamını kendi oluşturuyor. İyiliğin hayvanı insanı olmaz. İyiliği herkes fark eder. İnşaat demirine saplanan köpeği itfaiye ekibimiz kurtararak veterinere teslim etmiştir. Elinize, emeğinize sağlık. İhbarı veren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

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Bacağına demir saplanan köpeği itfaiye kurtardıBacağına demir saplanan köpeği itfaiye kurtardı

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