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Bacağına demir saplanan köpek telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, arka bacağına demir saplanan ve itfaiye görevlilerinin kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği sokak köpeği, götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde telef oldu.  Olay, dün öğle saatlerinde, Alaplı'ya bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bacağına demir saplanan köpek telef oldu

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, arka bacağına demir saplanan ve itfaiye görevlilerinin kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği sokak köpeği, götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde telef oldu.
Olay, dün öğle saatlerinde, Alaplı'ya bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Nuran Anne Siteleri'nde istinat duvarının açıkta kalan demir çubuklarından biri, sokak köpeğinin arka bacağına saplandı. Köpeği görenler, Alaplı Belediyesi'nin itfaiye ekibine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, demiri spiral motoruyla kesti. Köpek, bacağındaki demirle Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından köpeğin bacağındaki demir çıkarıldı. Kontrol altında tutulan köpek, bu sabah veterinerin müdahalesine rağmen telef oldu.

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