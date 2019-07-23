Bacağına pulluk demiri saplandı

Kütahya’da yaklaşık 1 metre uzunluğundaki pulluk demiri, bağlı olduğu traktörden çıkaran bir gencin bacağına saplandı. Bacağına saplanan pulluk demiriyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya Merkeze bağlı Göynükören Köyünde meydana gelen olayda, 26 Yaşındaki Abdullah Yıldız, tarlaya ot biçmeye giderken traktöre takmış olduğu demiri yerinden çıkarmak isterken, yerinden fırlayan demirin bacağına saplandığını ifade etti. Olayı anlatan Abdullah Yıldız, “Şansım vardı ki olayın olduğu anda komşum oradaydı ve seslenmem ile yanıma geldi, yoksa kimsenin beni bulmasına imkan yoktu. Kim bilir orada ne kadar bekleyebilirdim. Sonra demiri bacağımdan çıkarıp, çıkarmamakta tereddüt ettik ve ben yerinde kalmasında ısrar ettim. Haber vermemizle birlikte ambulans geldi ve seferber olan köylülerin yardımı ile beni olay yerinden saplanan demir ile birlikte hastaneye getirdiler. Hastaneye gelir gelmez yapılan incelemelerle hemen ameliyata aldılar. Allah’a şükür Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Hekimlerinin başarılı ameliyatı ile ayağa kalkabildim. Buradan Kütahya 112 Acil Servisi çalışanlarına, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Ameliyathane çalışanları, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Servisi çalışanları, özellikle en ufak ağrımda dahi ilgilerini eksik etmeyen KVC hekimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, nadir rastlanabilinecek talihsiz kazalardan biri olarak tanımladığı vakayı şu ifadelerle anlattı:

“Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde yine bir önemli kurtuluş gerçekleşti. 7-24 hazır olan ekibimiz yaptığı başarılı operasyonlar ile onurlandırarak birçok kişiye şifa vermeye devam etmektedir. Talihsiz bir kazaya uğrayan genç delikanlı hastanemizde yapılan üç saatlik başarılı bir operasyonla tekrar sağlığına kavuşması bizleri sevindirmiştir. Ameliyatı gerçekleştiren ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."