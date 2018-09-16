Bacağına saplanan demir kapının çubuğuyla hastaneye kaldırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde, evinin bahçesindeki duvardan demir kapının üzerine düşen 9 yaşındaki Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağından giren demir, kaldırıldığı hastanede AFAD'ın yardımıyla çıkartıldı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Abdülkerim Çıvak, bahçe duvarının üzerine çıktı. Duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı. Acı içinde kalan Abdülkerim Çıvak'ın bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi. Abdülkerim Çıvak, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Abdülkerim Çıvak için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Abdülkerim'in bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Abdülkerim Çıvak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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