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Bacağına saplanan motosiklet ayaklığı, ameliyatla çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kazada motosikletin metal ayaklığı bacağına saplanan Uğur Hakan Taylan (49), yaralandı.

ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kazada motosikletin metal ayaklığı bacağına saplanan Uğur Hakan Taylan (49), yaralandı. Taylan'ın bacağına saplanan ayaklık, kaldırıldığı hastanede ameliyatla çıkarıldı.
Çeşme'de, oto kiralama ve transfer hizmetleri işiyle uğraşan Uğur Hakan Taylan, 14 Mayıs Salı günü, Dalyan Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra yeğenin kullandığı motosikletle ilçe merkezindeki evine dönmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra virajda tekerleği mıcıra kapılan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosiklet ise devrildi. Motosikletin ayaklığı, Taylan'ın sağ baldırına saplandı. Yeğeni ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Acı içinde kalan Taylan, yeğenin yardımıyla bacağına saplanan ayaklığı çıkarmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine 112 Acil Servis ve itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, Taylan'ın bacağına saplanan ayaklığı keserek, motosikletten ayırdı. Sağlık görevlilerince ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Taylan'ın bacağındaki demir ayaklık, çıkarıldı. Sinir ve damarları zarar görmediği belirlenen Uğur Hakan Taylan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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