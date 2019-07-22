Bacağına sülfürik asit döküldü, 13 gün boyunca gemide tedavi edilmeye çalışıldı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - TUNUS’tan yüklenen sülfürik asidi Fransa ve İspanya’da boşalttıktan sonra yeniden yük almak için Tunus’a yola çıkan gemide boş tankların yıkanması sırasında bacağına asit dökülen güverteci Hıdır Saygün, 13 gün boyunca açık denizde personel tarafından tedavi edilmek istenilince ölümden döndü. Fransa ve Türkiye’de 5 ameliyat geçiren, sülfürik asidin etkisiyle böbrekleri ve akciğerlerinde hasar oluşan, günlerce yoğun bakımda kalan Saygün, hayata tutunmayı başardı.

Tunus’tan yüklenen sülfürik asidi Fransa ve İspanya’da teslim ettikten sonra yeniden yük almak için geçen 12 Eylül'de Tunus’a yola çıkan gemide güverteci olarak çalışan Hıdır Saygün'ün sağ bacağına, boş tankların yıkanması sırasında sülfürik asit döküldü. Gemi kaptanının antibiyotik ve kas gevşetici kremler ile tedavi etmeye çalıştığı gemicinin önce bacağı kızarıp şişti, ardından asit dökülen yerde bezeler oluştu. Gemide arkadaşlarının yardımıyla yemek yiyebilen, tuvalete gidebilen Saygün, 13 gün sonra Fransa’nın Malo şehrinde hastaneye götürüldü. Fransız doktorlar bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi. Gemici, Türkiye’ye gönderilmek istediğinde ise doktorlar bunun mümkün olmadığını belirterek, ameliyata aldı. Asit temas eden bölgeyi temizlemeye çalışan Fransız doktorlar, 15 günün sonunda Hıdır Saygün’ü bir doktor nezaretinde uçakla İstanbul’a gönderdi. İstanbul’a indiğinde durumu kötüleşen Saygün’ün, havalimanına gelen ambulansta kalbi durdu. Müdahaleyle kalbi çalıştırılan gemici, götürüldüğü hastanede 45 günde 4 ameliyat geçirdi. 23 gün yoğun bakımda kalan Saygün, yaşadığı zorlu günlerin ardından dönebildiği Antalya’da bir kez daha ameliyat edildi.

Yaklaşık 6 ay boyunca ayağa kalkamayan Hıdır Saygün, 17 gün önce Fizyoterapist Akman Çetin ile başladığı fizik tedavinin ardından yürümeye, merdiven çıkabilmeye başladı. Tedavisi devam eden gemici, yaşadığı sıkıntıya rağmen nasıl hayatta kalabildiğini ise “Allah’ın hikmeti işte" sözleriyle açıkladı.

'GEMİDE BANA ANTİBİYOTİK VERDİLER'

Antalya’da yaşayan, 15 yaşında kızı ve 4,5 yaşında oğlu olan Hıdır Saygün, 12 Eylül 2018 tarihinde yaşadığı talihsizlikle bütün hayatının değiştiğini söyledi. Saygün, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Olay, Tunus’tan yüklediğimiz sülfürik asidin bir kısmını İspanya’da, bir kısmını da Fransa’nın Malo şehrinde teslim ettikten sonra yeniden yük almak için Tunus’a dönerken boş tankların yıkanması sırasında meydana geldi. Ben devreleri kontrol ederken bir arkadaşın pompayı çalıştırması sonucu bacağıma sülfürik asit döküldü. Kısa süre sonra bacağım şişmeye, morarmaya ve bezeler oluşmaya başladı. Kaptanlara söyledim ama destek bulamadım. 13 gün boyunca denizde, gemideydim. Kaptan bana antibiyotik ve bacağıma sürmem için kas gevşetici krem verdi. Bacağım daha çok ateşlendi, kıpkırmızı oldu. İhtiyaçlarımı arkadaşlarımın desteğiyle karşıladım. Tunus’tan Fransa’ya döndüğümüzde, tam 13 gün sonra beni hastaneye götürdüler."

'FRANSIZ DOKTOR EŞLİĞİNDE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİM'

Fransız doktorların bacağının kesilmesi gerektiğini söylediğini belirten Saygün, “Bacağımın kesilmesine karşı çıktım ve beni Türkiye’ye göndermelerini istedim ama doktorlar bu şekilde gönderemeyeceklerini söyledi. Malo şehrindeki hastanede 15 gün kaldım. Daha sonra Türkiye’ye göndermek için havalanına götürüldüm ama orada fenalaşınca tekrar hastaneye geri getirdiler. Aynı hastanede üç gün daha kaldım. Sonra bir doktor eşliğinde uçakla Türkiye’ye gönderdiler. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştığımızda beni Türk doktor karşıladı. Ambulansla hastaneye götürülürken kalbim durmuş. Müdahaleyle yeniden çalıştırılmış" dedi.

'BÖBREK VE AKCİĞERLERİM DE ETKİLENDİ'

İstanbul’da kaldırıldığı hastanede 45 gün içinde bacağından 4 kez ameliyat olduğunu belirten Saygün, “Bacağına dökülen sülfürik asitten böbreklerim ve akciğerlerim de etkilenmiş. Doktorlar aileme akciğerlerimin bittiğini ve her şeye hazırlıklı olmalarını söylemiş. 13 gün yoğun bakımda yattım. Taburcu olduktan sonra Antalya’ya geldim" diye konuştu.

Antalya’da bir kez daha ameliyat olduğunu aktaran ve halen böbrek yetmezliği için ilaç tedavisi gördüğünü belirten Saygün, akciğerlerinin çalışamaz durumda olduğunu, nefes almakta zorlandığını kaydetti.

'GEMİ HAYATIM BİTTİ'

Yaşadıklarını anlatırken “Allah’ın hikmeti işte yaşıyorum" diyen Saygün, 6 ay boyunca yattığını söyledi. Zor günleri geride bırakmak istediğini belirten Saygün, fizyoterapist Akman Çetin’in uyguladığı tedaviyle ilgili, “Onun sayesinde yürümeye başladım. Şu anda zorlandığım şeyleri yapabiliyorum" dedi. Gemilere dönemeyeceğini de sözlerine ekleyen Saygün, “Gemi hayatım bitti" dedi.

'ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLSEYDİ BU DURUMDA OLMAZDI'

Fizyoterapist Akman Çetin ise hastanın kendilerine başvurduğunda yürüyemediğini, denge ve koordinasyon sıkıntısı yaşadığını, ayakta durmasını sağlayan kaslarda ileri derecede güçsüzlük olduğunu belirtti. Hastanın sülfürik asit temasının ardından uzun süre gemide bekletildiğine dikkat çeken Çetin, “Bacağına sülfürik asit dökülmüş ve 13 gün gemide kalmış. Eğer zamanında müdahale yapılmış olsaydı bu durumda olmazdı" dedi.

Hıdır Saygün’ün 15 seanslık fizik tedavi sonunda olumlu gelişmeler gösterdiğini vurgulayan Çetin, tedavinin devam ettiğini söyledi. Halen denge, koordinasyon ve yürüme eğitimleri ile kas becerilerini geliştirme aşamasında olduklarını ifade eden Çetin, Saygün’ün fizik tedaviye başlamadan önce ayakta durmakta, yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanırken şu an bunları yapabildiğine dikkat çekti. Çetin, yaklaşık 10 seans fizik tedavi sonunda Saygün’ün daha iyi duruma geleceğini sözlerine ekledi.