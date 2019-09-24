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Bacağında tümör tespit edilen Safiye, tedavi olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:09 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Safiye Köroğlu'nun (5) sol bacağında tümör tespit edildi.

Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),(DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde Safiye Köroğlu'nun (5) sol bacağında tümör tespit edildi. Köroğlu ailesi, kızları Safiye'yi tedavi ettirebilmek için yardım beklediklerini söyledi.

Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde oturan Canan-Işıl Köroğlu çifti, iki çocuğundan biri olan kızları Safiye'yi sol bacağındaki şişme sebebiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası, bacağında tümör olduğu saptandı. Balıkçılıkla geçimlerini sağlayan aile, kızlarının hastalığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Köroğlu ailesine destek olmak isteyenler, Safiye'nin tedavi edilmesi için sosyal medyada paylaşımlar yapmasına rağmen bekledikleri desteği bulamadı. Kızlarını Ankara'ya tedavi için götürmeye hazırlanan anne Işıl Köroğlu, "Ciddi anlamda tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü hızla büyüyen bir tümör türü. Aksi takdirde kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hastanede tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

Sosyal medyada tanıdıklarının yaptığı paylaşımlara yapılan yorumların kendilerine moral olduğunu belirten anne Köroğlu, "Telefonlarım hiç susmuyor, yurt içi ve yurt dışından telefonlar geliyor. Allah razı olsun herkesten. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın, evladıyla da sınamasın. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gidip orada tedavi ettirmeye çalışacağız. İnşallah çocuğumun ayağını kurtarır sağlığına kavuştururuz" diye konuştu.

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