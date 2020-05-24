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  4. Bacağındaki acı yüzünden hastaneye gitti, vurulduğunu öğrendi

Bacağındaki acı yüzünden hastaneye gitti, vurulduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Samsun’da maganda kurşunu arkadaşının evinin önünde oturan gencin bacağına isabet ederek hastanelik etti. Yaralanan genç vurulduğunu hastanede öğrendi.

Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Mehmet E.S., arkadaşının evinin önünde otururken bacağında bir acı hissetti.

BACAĞININ KANADIĞINI FARK EDİNCE HASTANEYE GİTTİ

Bacağının kırıldığını hisseden Mehmet E.S., pantolonundaki deliği ve bacağının kanadığını fark edince arkadaşı ile birlikte kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Bacağına ne olduğunu bilmediğini söyleyen Mehmet E.S., çekilen röntgen filminde sol bacağına tabanca kurşununun isabet ettiği ve kurşunun da bacağında kaldığını öğrenince çok şaşırdı. ’Yorgun mermi’ diye tabir edilen kurşun, acil serviste Mehmet E.S.’nin bacağından çıkartıldı.

Arkadaşının evinin önünde 3 arkadaş oturduğunu ancak herhangi bir silah sesi duymadığını belirten Mehmet E.S., "Sol bacağımda çıt diye bir ses duydum. Bacağımın kemiği kırıldı sandım. Pantolonumda delik vardı ve bacağımda kanıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Hastaneye gelince bacağıma kurşun isabet ettiğini öğrendim" dedi.

Polis ekipleri yaralı gencin ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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