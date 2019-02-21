HABER

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F.

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki kemeri çıkararak, kankaybını önlemek için bacağını sıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı Adliye binası karşısında meydana geldi. Yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.’yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.’yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak, bacağına turnike yaptı. Bu anlar güvenlik kamerasına ile görüntülendi. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptıBacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptıBacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptıBacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
4 çocuk annesi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti4 çocuk annesi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldıTarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.