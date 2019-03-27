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Bacağından vuruldu, dükkana sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T.

Bacağından vuruldu, dükkana sığındı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ömür Güler'i bacağından vurdu. Bir ayakkabı tamircisi dükkanına sığınan Ömür Güler, iş yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Güler ile Veli T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Veli T. tabanca ile ateş ederek Ömür Güler'i sağ bacağından vurdu. Ömür Güler caddede bulunan ayakkabı tamircisine sığınırken, Veli T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Dükkandan sedye ile alınan Ömür Güler, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Veli T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Bacağından vuruldu, dükkana sığındıBacağından vuruldu, dükkana sığındı

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