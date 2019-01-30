Bacağını kaybetme korkusuyla gelip, yürüyerek çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde egzama hastalığı nedeniyle bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bir kişi, akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Alanya’da yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır 2 bacağındaki egzama hastalığı nedeniyle Ankara ve Alanya’da bulunan çeşitli hastanelere giderek şifa aradı. Birçok tedaviye rağmen egzamanın gittikçe artmasından endişelenen ve sağ bacağı dizden itibaren kesilme noktasına gelen Arslan, son olarak Alanya’da özel bir sağlık merkezine geldi. Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Arslan’a akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Arslan eski sağlığına kavuştu.

“Her gittiğim yerde bacağımın kesileceğini söylediler”

Tedavi merkezine geldiğinde son aşamada olduğunu ve bacağını kaybetme korkusu yaşadığını belirten Arslan, "Geldiğimde işin doğrusu tedavilerin cevap vermediği ve son noktaydı. Her gittiğim yerde sağ bacağımın dizden itibaren kesilecek olduğunu söylediler. Artık umudum biterek bacağımın kesileceği korkusuyla geldim. Burada yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum . Şu anda bacağımda herhangi bir kaşıntı, akma, sancı gibi benzeri hiçbir şey şikayetim kalmadı ve hastalığı yendim”dedi.