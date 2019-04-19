BAB/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN/MERYEM GÖKTAŞ - Beşşar Esed rejiminin hava saldırısında bacağını kaybeden Rabeh Selim, yerleştiği Bab'da geçimini el becerisiyle sağlarken, muhtaç durumdaki insanlara yönelik yardım faaliyetleri yürütüyor.

Selim, Humus'un Tedmur (Palmira) ilçesinde elektrik santralinde kablo tamiri yaparak geçimini sağlıyordu. 2014'te rejimin santrali hedef alan hava saldırısında bacağını kaybetti.

Bunun üzerine ailesini geçindirmek için göç etmek zorunda kalan Selim, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine yerleşti.

Bacağını kaybeden Selim, el becerilerini kullanabileceği bir iş aradı.

Yaklaşık bir yıldır radyo ve televizyon tamirciliği yapan Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi saldırılarında bacağımı kaybettikten sonra 3 çocuğum ve eşimle göç etmek zorunda kaldım. Dört senelik göç yolculuğu sonrası, Bab'a yerleştim. İki çocuğum daha oldu." diye konuştu.

"Bacağımı kaybettikten sonra ellerimi kullanarak ne yapabileceğimi düşünürken radyo ve televizyon tamiri ile uğraşmaya karar verdim." diyen Selim, kendisini engelli hissetmediğini, çevresindekilerin de kendisini bu konuda kötü hissettirmemek için elinden geleni yaptıklarını söyledi.