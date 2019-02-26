Bacağını parktaki oyun aletine sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da parktaki kaydırak benzeri oyun aletine sağ bacağı sıkışan anaokulu öğrencisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi Nazmiye Demirel İlkokulu yanındaki parkta meydana geldi. Parkta oynayan anaokulu öğrencisi, aralıklı demir borularla yapılmış kaydırak benzeri oyun aletine bacağını sıkıştırdı. Çevredekiler durumu fark edince çocuğa yardım etmeye çalıştı. Kurtarma çabaları yeterli olmayınca ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye, çocuğun sıkışan bacağını kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik ayırıcı ile demirler ayrılarak çocuğun bacağı kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

