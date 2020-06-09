HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken ekiplere yakalandı

Bacağını sarıp, engelliymiş gibi dilenirken ekiplere yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına sardığı sargı bezi ve koltuk değneği ile kendini bedensel engelliymiş gibi gösterip, dilenen kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı iş yerlerini denetleyip, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuvvai Milliye Parkı civarında, sol bacağı sarılı ve koltuk değnekli bir kişinin dilendiğini gördü.

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Zabıta ekipleri, dilenen kişinin Lütfi D. (57) olduğunu, bedensel engelli olmadığını, sadece sol bacağını sargı beziyle sardığını ve koltuk değneği taşıdığını tespit etti. 2 saatte dilendiği 56 TL'ye el konulan Lütfi D., ısrarla engelli olduğunu, ancak bacağında değil kalçasında sorun olduğunu ve birçok kez ameliyat geçirdiğini iddia etti.

Lütfi D., hakkında yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otobüsle seyahat izni alamadı, kızını görmek için bunu yaptı

Otobüsle seyahat izni alamadı, kızını görmek için bunu yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!

Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!

Bursa’da tekstil atölyesine giren yılan korkuya sebep oldu

Korku dolu anlar! Çalışanlar görünce...

Elinde kahve bardaklarıyla motosiklet yolculuğu kamerada

Kadıköy'de korkutan görüntü! O anları böyle kaydetti

Vatandaşın yavru dağ keçileriyle diyaloğu gülümsetti

Dağ keçileriyle gülümseten sohbet

İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

Ölümden döndüler! İşte o anlar

91 kilo verdi, eşine ilham oldu

91 kilo verdi, eşine ilham oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.