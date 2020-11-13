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Bacağınızın arasına yastık koyup uyuduğunuzda bu sorun yok oluyor

13.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Bacağınızın arasına yastık koyup uyuduğunuzda bu sorun yok oluyor

Daha fazla yastıkla uyumanın sağlığımız 4 harika neden geliyor, buyursunlar.

Uyumak için başımızı yastığa dayarız ancak sağlıklı bir uyku için bacak aranıza da bir yastık koymanız gerektiğini biliyor musunuz? Bacaklarımızın arasında bir yastıkla uyumak vücudumuzda çeşitli iyileştirici etkilere yardımcı olacak. İşte detaylar...

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

Bacak aranıza yastık koyarak kan akışını kolaylaştırabilirsiniz. Bacak aranıza yastık koyarak kan akışını kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca varis ağrısını da hafifletmeye yardımcı olur.

HORLAMAYI ÖNLER

Uzmanlara göre eğer horlamanız varsa sol tarafınızda uyumak sizin için en iyi pozisyondur. Ancak tek taraflı uyumak sırtınıza ve kalçanıza baskı uygulayabileceğinden, rahatlamanız için bacaklarınızın arasına bir yastık koymanız önerilir.

DİZ AĞRILARINI HAFİFLETİR

Diz ağrısı sizi geceleri sık sık ayakta tutuyorsa, belki de bacaklarınızın arasında bir yastıkla uyumaya başlamanın zamanı gelmiştir. Sırt üstü uyuyorsanız, yastığı dizlerinizin altına koyun ya da yanınızda uyuyorsanız dizlerinizin arasına yerleştirmeyi deneyin.

DOĞRU UYKU POZİSYONUNU KORUMANIZA YARDIMCI OLUR

Yanlış pozisyonda uyumak sırt, kalça ve eklem ağrılarına neden olabilir. Bacaklarınızın arasında bir yastıkla uyumak ise, beliniz ve omurganızdaki baskıyı azaltır. Sırt üstü uyuyorsanız, omurganızın altında küçük bir yastık koymak daha iyi uyku için size yardımcı olacaktır.


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