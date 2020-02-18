Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

Bilinmeyen bacak ağrılarının altında yatan nedenleri ve neler yapılması gerektiğini anlatan Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yavuz Çırpıcı, bazı önerilerde bulundu. KAS AĞRISI Ani ve yoğun gelişen alt bacak ağrıları, kaslarınızın yorgun olmasından ve vücudunuzun susuz kalmasından kaynaklanabilir. Özellikle alt bacak bölgenizde ani gelişen kramplar söz konusuysa o bölgeyi hafifçe esnetmek, masaj yapmak ve daha fazla su tüketmek doğru bir adım olacaktır. Egzersiz yapmadan önce mutlaka doğru bir şekilde esneme hareketlerini yapın. SHİN AĞRILARI Shin Splint, kaval kemiğinin alt bölgesinde ağrıya neden olur. Kaval kemiği boyunca şişlik ve darbe olmamasına rağmen ağrı genellikle egzersiz veya aşırı efor sonrası artış göstermeye başlar ve ertesi gün daha da şiddetlenir. Ayrıca ayak parmakları veya ayak kaval kemiğinde kızarıklıklara da neden olabilir. Bilinen en etkili tedavisi istirahattir. Yürüme ve koşma gibi egzersizler şikayetlerinizi artırabilir. Hekiminizin önereceği yüzme ya da oturur pozisyonda yapabileceğiniz germe gevşetme egzersizleri şikayetlerinizi azaltabilir. Rahat, kalın yumuşak tabanlı ve ayağınızı destekleyici ayakkabılar tercih edin. Mümkünse sert yüzeylerde koşmayın. Buz uygulaması ve ayaklarınızı dinlendirmek ödem ve enflamasyonu azaltmak için en etkili yollardır. 10-15 dakikalık periyotlarda etkilenmiş alana buz uygulaması ve anti-inflamatuar ilaç kullanımı yakınmaları azaltır.

TENDİNİT Aşil tendonunuzun iltihaplanmasıyla ilgili ilk uyarı işaretlerinden biri, alt bacağınızda topuğunuzun arkasında görülen ağrıdır. Genel bir yaralanma, tendonun şişmesine, gerilmesine veya yıpranmasına neden olur. Aşırı yürümekten ve merdiven çıkmaktan kaçının. Ağrınızı azaltmak için buz kompresi yapabilir ve hekiminizin önerdiği anti-inflamatuar ilaçlardan kullanabilirsiniz. Ağrınızı azaltmak için bacağınızı uzatarak dinlendirin; acınızı artıracak herhangi bir şey yapmaktan kaçının.

Kemik Kırıkları ya da Burkulma: Eğer bileğinizin hafif burkulması söz konusuysa ayağınızı yüksek bir yere koyarak dinlendirin ve buz kompresi uygulayın. Daha şiddetli bir burkulma veya kemik kırığı söz konusuysa buz uygulayarak en kısa sürede hekime başvurun. KAN PIHTISI Kan akışında bazen problemler oluşarak damarlarda kalınlaşma görülür ve bir pıhtı oluşabilir. Damar tıkanıklıklarının çoğu alt bacak veya uylukta gerçekleşir. Uzun süreli araba kullanıyorsanız, uzun süreli uçuşlar yapıyorsanız, kilo probleminiz var, belirli ilaçlar alıyor ve sigara içiyorsanız böyle bir problemle karşılaşma ihtimaliniz daha yüksektir. Pıhtı oluşma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak hekiminize başvurun.

VARİSLİ DAMARLAR Koyu mavi veya mor damarlar gibi görünen varisler, zayıf kapakçıklar ve damar duvarlarından kaynaklanırlar. Özellikle ayakta uzun süre kalanlarda ağrıya neden olabilir. Acıyı hafifletmek için destek çorapları deneyin. Gün boyu ayakta durmaktan kaçının. Varis damarlarınız çok ağrılıysa diğer tedavi yöntemleri için hekiminize danışın. ALT EKSTREMİTE PERFERİK ARTER HASTALIĞI Atardamarlarınız daralıp tıkandığında bacaklarınızın ihtiyaç duyduğu kan akışı yeterli gelmez. Bu da kaslarınızın yeterince kanlanamamasına ve alt bacağınızda kramp görülmesine, yürürken, merdiven tırmanırken ve başka tür egzersizler yaparken ağrı hissetmenize neden olur. Dinlenme yardımcı olur. Ancak, atardamarlarınız ciddi olarak daralmışsa dinlenme durumunda bile ağrı devam edebilir ve yaralarınız iyileşmez. Şeker hastalığınız, yüksek tansiyonunuz, yüksek kolesterolünüz, ciddi kilo probleminiz varsa veya sigara içiyorsanız bu hastalıkla karşılaşma riskiniz daha yüksektir. KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI? •Eğer sigara içiyorsanız, bırakın.

•Sağlıklı beslenin.

•Kolesterol, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kontrol altında tutulması gereken hastalıklarınız varsa ilaçlarınızı düzenli kullanın.

•Kilo kontrolünüzü sağlayın.

•Egzersizi hayatınıza dahil edin.