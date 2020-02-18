HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bacak ağrısı nedenleri farklı durumlardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Günlük süreçlerden kaynaklanan ağrıların önemli bir kısmını oluşturan bacak ağrısı kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Kaynağı tam olarak bilinmeyen bacak ağrısının neden meydana geldiğinin bulunması ise sorunun çözülmesi ve bireyin sağlıklı hale gelmesi için büyük önem taşıyor.

Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

Bilinmeyen bacak ağrılarının altında yatan nedenleri ve neler yapılması gerektiğini anlatan Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yavuz Çırpıcı, bazı önerilerde bulundu.

KAS AĞRISI

Ani ve yoğun gelişen alt bacak ağrıları, kaslarınızın yorgun olmasından ve vücudunuzun susuz kalmasından kaynaklanabilir. Özellikle alt bacak bölgenizde ani gelişen kramplar söz konusuysa o bölgeyi hafifçe esnetmek, masaj yapmak ve daha fazla su tüketmek doğru bir adım olacaktır. Egzersiz yapmadan önce mutlaka doğru bir şekilde esneme hareketlerini yapın.

SHİN AĞRILARI

Shin Splint, kaval kemiğinin alt bölgesinde ağrıya neden olur. Kaval kemiği boyunca şişlik ve darbe olmamasına rağmen ağrı genellikle egzersiz veya aşırı efor sonrası artış göstermeye başlar ve ertesi gün daha da şiddetlenir. Ayrıca ayak parmakları veya ayak kaval kemiğinde kızarıklıklara da neden olabilir. Bilinen en etkili tedavisi istirahattir. Yürüme ve koşma gibi egzersizler şikayetlerinizi artırabilir. Hekiminizin önereceği yüzme ya da oturur pozisyonda yapabileceğiniz germe gevşetme egzersizleri şikayetlerinizi azaltabilir. Rahat, kalın yumuşak tabanlı ve ayağınızı destekleyici ayakkabılar tercih edin. Mümkünse sert yüzeylerde koşmayın. Buz uygulaması ve ayaklarınızı dinlendirmek ödem ve enflamasyonu azaltmak için en etkili yollardır. 10-15 dakikalık periyotlarda etkilenmiş alana buz uygulaması ve anti-inflamatuar ilaç kullanımı yakınmaları azaltır.

TENDİNİT

Aşil tendonunuzun iltihaplanmasıyla ilgili ilk uyarı işaretlerinden biri, alt bacağınızda topuğunuzun arkasında görülen ağrıdır. Genel bir yaralanma, tendonun şişmesine, gerilmesine veya yıpranmasına neden olur. Aşırı yürümekten ve merdiven çıkmaktan kaçının. Ağrınızı azaltmak için buz kompresi yapabilir ve hekiminizin önerdiği anti-inflamatuar ilaçlardan kullanabilirsiniz. Ağrınızı azaltmak için bacağınızı uzatarak dinlendirin; acınızı artıracak herhangi bir şey yapmaktan kaçının.
Kemik Kırıkları ya da Burkulma: Eğer bileğinizin hafif burkulması söz konusuysa ayağınızı yüksek bir yere koyarak dinlendirin ve buz kompresi uygulayın. Daha şiddetli bir burkulma veya kemik kırığı söz konusuysa buz uygulayarak en kısa sürede hekime başvurun.

KAN PIHTISI

Kan akışında bazen problemler oluşarak damarlarda kalınlaşma görülür ve bir pıhtı oluşabilir. Damar tıkanıklıklarının çoğu alt bacak veya uylukta gerçekleşir. Uzun süreli araba kullanıyorsanız, uzun süreli uçuşlar yapıyorsanız, kilo probleminiz var, belirli ilaçlar alıyor ve sigara içiyorsanız böyle bir problemle karşılaşma ihtimaliniz daha yüksektir. Pıhtı oluşma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak hekiminize başvurun.

VARİSLİ DAMARLAR

Koyu mavi veya mor damarlar gibi görünen varisler, zayıf kapakçıklar ve damar duvarlarından kaynaklanırlar. Özellikle ayakta uzun süre kalanlarda ağrıya neden olabilir. Acıyı hafifletmek için destek çorapları deneyin. Gün boyu ayakta durmaktan kaçının. Varis damarlarınız çok ağrılıysa diğer tedavi yöntemleri için hekiminize danışın.

ALT EKSTREMİTE PERFERİK ARTER HASTALIĞI

Atardamarlarınız daralıp tıkandığında bacaklarınızın ihtiyaç duyduğu kan akışı yeterli gelmez. Bu da kaslarınızın yeterince kanlanamamasına ve alt bacağınızda kramp görülmesine, yürürken, merdiven tırmanırken ve başka tür egzersizler yaparken ağrı hissetmenize neden olur. Dinlenme yardımcı olur. Ancak, atardamarlarınız ciddi olarak daralmışsa dinlenme durumunda bile ağrı devam edebilir ve yaralarınız iyileşmez. Şeker hastalığınız, yüksek tansiyonunuz, yüksek kolesterolünüz, ciddi kilo probleminiz varsa veya sigara içiyorsanız bu hastalıkla karşılaşma riskiniz daha yüksektir.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

•Eğer sigara içiyorsanız, bırakın.
•Sağlıklı beslenin.
•Kolesterol, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kontrol altında tutulması gereken hastalıklarınız varsa ilaçlarınızı düzenli kullanın.
•Kilo kontrolünüzü sağlayın.
•Egzersizi hayatınıza dahil edin.

SİNİRLER

Bazı ağrıların kaynağı omurilikten başlayan ayak ucuna kadar uzanan sinirlerinizdeki problemlerdir. Kramplar, uyuşma, karıncalanma, yorgunluk ve sinirlerde zayıflık en çok görülen belirtilerdir. Tedavi, anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesici ilaçlar almakla birlikte birkaç gün dinlendirmeyi içerebilir. Bazı şikâyetlerin azaltılmasında soğuk ve sıcak kompres yardımcı olabilir. Fizik tedavi ve germe egzersizleri genellikle faydalıdır. Zamanla hareketi kontrollü bir şekilde artırmak gerekir. Hekiminiz, ağrınız düzelmezse başka tedaviler veya ameliyat tavsiye edebilir.

DİYABETİK NÖROPATİ

Diyabetin sık görülen bir komplikasyonudur. Sinirler yüksek kan şekeri seviyelerinden olumsuz etkilenmesiyle alt bacaklarda uyuşma ve his azlığıyla kendisini gösterir. Acıyı kontrol altına alacak ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun ve kan şekeri düzeylerinizi kontrol altına almaya çalışın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Dikkat! Bu alışkanlıklarınız varsa, siz de risk altındasınızDikkat! Bu alışkanlıklarınız varsa, siz de risk altındasınız
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bacak ağrısı Kramp sağlık

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor!

Deprem korkusu uyutmuyor!

Böbrek taşından nasıl korunulur?

Böbrek taşından korunmak mümkün mü?

Uyku apnesi tedavisinde geç kalmayın! Kalp hastaları risk altında

Bu hastalık uykuda öldürüyor!

Kanser tedavisinde kişiye özel tedavi yöntemi!

Kanser tedavisinde umut veren gelişme!

Sperm kalitesini ve sperm sayısını artırmak için ne yapmalıyız? Bu 10 tehlikeye dikkat

Dikkat! Bu alışkanlıklarınız varsa, siz de risk altındasınız

Bilim uzmanları açıkladı! Bu ilaç diş çürüğünü yok ediyor

Diş çürüğünü ortadan kaldırıyor! O bölgenin üzerine sürünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.