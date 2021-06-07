Bacak ağrısı nedir? Bacak ağrısı neden oluşur? Bacak ağrısı nasıl tedavi edilir? Bacak ağrısı nasıl geçer?

Bacak ağrısı olarak nitelendirilen ağrının pek çok nedeni olabilir. Bacaklardaki ağrı buradaki kemik ve ya dokulardan da kaynaklanıyor olabilir. Gün içinde çok yorulan kişilerde de kas zorlanmalarına bağlı ağrılar meydana gelebilir.

BACAK AĞRISI NEDİR?

Vücudun bel bölümünden aşağıya doğru başlayan ve ayak bileğine kadar bölgede meydana gelen gerçek veya olası doku hasarlanması ile karakterize olan ağrı hissine bacak ağrısı denir. Bacakta kendini gösteren ağrı, bu bölgede yer alan kemik ve dokulardan oluşabilir. Farklı sağlık sorunları nedeniyle de ağrı bacakta hissedilebilir.Kas ağrıları ve kramplarda bacak ağrılarına neden olabilir.

BACAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Bacak ağrılarının birçok sebebi olabilir.Özellikle bacak ağrıları sürekli hale gelmişse,belli bir harekete bağlı olarak ağrı artıyorsa ve hareket kısıtlılığına sebep oluyorsa işte o zaman ciddi sağlık sorunlarının işaretidir.Damar ve sinir hastalıkları nedeniyle de bacak ağrıları meydana gelebilir.

Bacak ağrılarının diğer nedenler ise; bel fıtığı,sinir sıkışması,damar sertliği,huzursuz bacak sendromu,eklem problemleri,şeker hastalığı,hamilelik ve çocukluk dönemine bağlı büyüme ağrılarıdır.