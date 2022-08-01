Bacak ağrısına ne iyi gelir? Bacak ağrısı evde egzersiz ile nasıl geçer, neden olur?

Bacak ağrısına neden olan faktörlere bakıldığında; uzun süre hareketsiz kalmaktan kalp krizine kadar geniş bir yelpaze karşınıza çıkar. Evde yapılabilecek egzersizler ve doğal yöntemler ile şiddeti azaltılabilen diz ve bacak ağrısı her yaşta görülebilir. Bacak ağrısı evde egzersiz ile nasıl geçer, neden olur?

Bacak ağrısını tedavi edebilmek için öncelikle altında yatan nedenin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bacak ağrısı nedenleri arasında ön plana çıkanları şunlardır:

Sinir sıkışması

Damar sertliği

Bel fıtığı

Eklem sorunları

Huzursuz bacak sendromu

Hamilelik

Diyabet

Varis

Kas zedelenmeleri

Hamilelikte bacak ağrısı neden olur?

Hamilelikte bacak ağrısı, genellikle bu dönemde alınan kilolar nedeni ile olur. Özellikle ileri yaş hamileliklerde sıklıkla görülen bacak ağrısı daha şiddetli olabilir.

Huzursuz bacak sendromu neden olur?

Gece bacak ağrısı nedenleri denilince akla ilk gelen huzursuz bacak sendromu, sinir sisteminde ortaya çıkan bir problem nedeni ile olur. Bu bacak ağrısı yürüyerek bacağın hareket ettirilmesi ile azalır.

Bacak ağrısına ne iyi gelir?

Bacak ağrısına iyi gelen şeyler arasında düzenli egzersiz ön plana çıkar. Günlük yürüyüşlerin bacak ağrılarını hafifletebildiği bilinir. Sağlıklı beslenmenin bacak ağrısını iyileştirme konusundaki önemi de yadsınamaz bir gerçek olarak karşınıza çıkar. Bacak ağrısına evde çözüm söz konusu olduğunda ise karşınıza bazı bitkiler ve doğal yöntemler çıkar.

Bacak ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel tedavi

Bacak ağrısı doğal ve bitkisel tedavisi için yararlanılan çeşitli bitkiler, doğal ürünler ve uygulama yollarına göz atabilirsiniz:

Elma sirkesi: Potasyum ve kalsiyum içeriği sayesinde bacak ağrılarına iyi gelebilen elma sirkesinden iki kaşık ölçüyü bir bardak ılık su ile karıştırıp içerek yararlanabilirsiniz.

Zeytinyağı: Zeytinyağı ile bacağınıza masaj yaparak bacak ağrısını rahatlatmanız mümkün olabilir.

Zerdeçal: Doğal ağrı kesici özelliğe sahip olduğu bilinen zerdeçalın çayını hazırlayarak bacak ağrılarını azaltabilirsiniz.

Epsom tuzu: İngiliz tuzu olarak da bilinen epsom tuzunu sıcak banyo suyu ile karıştırıp bacaklarınızı ovmak ağrılarınıza iyi gelebilir.

Siyah hardal tohumu: Bacaklarda ağrı ve sızlama için İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen siyah hardal tohumu, günde bir çay kaşığı çiğnenmeden yutularak kullanılır.

İster sağ bacak ağrısı ister sol bacak ağrısı yaşıyor olun ağrınız şiddetli ve sürekli ise vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekir. Bacağa vuran fıtık ağrısı olabileceği gibi kalp ve damar rahatsızlıklarından da kaynaklanıyor olabilir. Üst bacak ağrısı veya bacağın diğer kısımlarındaki ağrılar için öncelikle uzman doktor fiziksel muayene gerçekleştirir. Gerekli gördüğü testlerin yapılmasını sağlar. Testler ve muayene sonucunda belirlenen neden doğrultusunda size uygun tedavi planlanır.

Bacak ağrısı için hangi doktora gidilmeli?

Geçmeyen bacak ağrısı için mutlaka doktora başvurulması gerekir. Genellikle travmatoloji ve ortopedi uzmanına gidilmesi tavsiye edilir. Eğer bacak ağrısı ile birlikte başka belirtiler söz konusu ise dahiliye uzmanına gidilmelidir. Yapılan muayeneler sonucu doktorunuz sizi uygun bölüme yönlendirir.



