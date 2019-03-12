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Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Korkunç olay İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana geldi. Şehrin en işlek caddelerinden birinde bir adam bacak arasından kanlar akarken görüldü. Hemen hastaneye kaldırılan adamın kendi penisini kestiği ortaya çıktı.

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

İspanya ilginç bir polis operasyonuna sahne oldu. Sokaklarda kanlar içinde yürüyen bir adam olduğu ihbarıyla olay yerine ulaşan polis adamı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılırken polis aracında adamın ağladığı ve yardım için yalvardığı duyuldu.

Acı içinde kıvranan adamın sırrı da hastanede ortaya çıktı. Adam kendi elleriyle kendi penisini kesmişti. Polislere, kestiği penisini evde siyah bir poşetin içine koyduğunu söyleyen adamın cinsel organı hemen hastaneye ulaştırıldı.

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Acilen operasyona alınan 33 yaşındaki adamın penisi yerine dikildi ancak hastanın güncel sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Adamın psikolojik sorunları olduğu veyahut uyuşturucu etkisi altında olduğu tahmin ediliyor.

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