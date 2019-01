Bacak kurtaran minimal invaziv cerrahi yöntemleri

Uygulanan cerrahi tekniklerle ilgili bilgi veren Yusuf Kalko,” Her ne kadar damar hastalıkları genç yaşlara kadar indi desek de oranı yüksek olanlar ileri yaş grubu hastalar. Bu hastalar sadece damar sorunları ile mücadele etmiyor. Kalp hastalığına bağlı birkaç defa bypass olmuş, diyalize bağlı yaşayan, akciğer hastalıkları ile mücadele eden diyabet sorunları olan hastalardan bahsediyoruz. Yüksek risk grubunda olan insanlar bunlar. Bu hastaların bir diğer ortak özelliği de yaşlılık belirtisi ile karıştırdıkları damar sorunlarında artık sona gelmiş olmaları. Çoğu bacak kangrene ramak kala yetişiyor. Burada yapılacak tek bir şey var o da cerrahi müdahale. Minimal İnvaziv Damar Cerrahisi lokal anestezi ile yaptığımız bu ameliyat, kalbi en az yorduğu için hastayı genel anestezinin risklerden uzak tutuyor. Küçük kesilerle sorunlu bölgeye damar açıcı ilaç gönderiyoruz. Şuuru açık olduğu için operasyonun faydalı olup olmayacağını daha o saniye anlayabiliyoruz. İlaçtan sonra hasta ayağını hareket ettirmeye başladığı anda ameliyattan fayda göreceğini anlayarak uygun kanaldan bypass işlemine geçiyoruz. Yaklaşık bir saatte tamamlanan ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma almadan normal odaya yatağına alıyoruz. Ertesi gün yürütüyoruz, iki üç gün içinde de taburcu ediyoruz.

ÖLMÜŞ DEĞİL AMA CAN ÇEKİŞEN BACAKLAR KURTARILABİLİR

Her kangrenli bacağın kurtarılma şansının olup olmadığını sorduğumuz kalp damar cerrahı şu açıklamalarda bulundu.

“Her kangrenli bacağı kurtaramıyoruz. Kurtarmak için bacağın can çekişiyor olması gerekir. Yani hastanın ayağı bembeyaz, az da olsa parmaklarını oynatabiliyor ama dayanılmaz ağrıları var. Bu ayak can çekişiyor ve kurtarılma şansı yüksek demektir. Öte yandan hastanın parmakları oynamıyor, sinir hasarı oluşmuş, ayağında kemiğe kadar işlemiş enfeksiyon oluşmuşsa ve ayak mosmor ya da simsiyah olmuşsa bu ayak kurtarılamaz. Bu hiç istemediğimiz bir sonuç ancak burada da vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta var. Ayak kesilmek üzere ise ve dönüşü yoksa kesme işlemini mutlaka daha önce damar ameliyatını yapan cerrah kendisi yapmalıdır. Çünkü bu iki şeyi sağlayacaktır. Birincisi, hastanın güveni ve cerrahına inancı pekişecektir, ikincisi ise damar tıkanıklığına bağlı kangreni damar cerrahı opere ederse amputasyon seviyesi açısından doğru işlem olacaktır. Diğer taraftan şeker hastaları bizim en önemli hasta grubumuz. Çünkü şeker hastaları ayaklarında ağrı duymazlar. Çıkan yaralar iyileşmeyince bize başvurular. Dolayısıyla ayak can çekişirken ya da kangrene dönüştüğünde durumun farkına varır ve bize başvururlar. Rutin kontroller kırk yaşın üstündeki herkes için büyük önem teşkil ediyor. Ancak şeker hastaları için bu kontroller hayati diyebilirim. Çok basit damar muayeneleri ve tahlilleri erken müdahale ile hayat kurtarıyor.”