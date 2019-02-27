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Bacak uzunluğuyla keşfedildi, şampiyonluklara ambargo koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, çocukluğunda okulundaki taramada, zayıf ve uzun bacaklı olması nedeniyle antrenörünün dikkatini çekince tekvandoya başlayan Hatice Kübra İlgün (26), 13 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikinciliği kazandı.

Bacak uzunluğuyla keşfedildi, şampiyonluklara ambargo koydu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, çocukluğunda okulundaki taramada, zayıf ve uzun bacaklı olması nedeniyle antrenörünün dikkatini çekince tekvandoya başlayan Hatice Kübra İlgün (26), 13 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikinciliği kazandı. İlgün’ün hedefi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak.
Başarılarıyla adından söz ettiren milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, okulundaki sporcu taramasında zayıf ve uzun bacaklı olmasından dolayı antrenörünün dikkati çekti. İlgün, 13 yıl önce başladığı tekvandoda çok sayıda başarıya imza attı. 2017'de büyüklerde dünya ikinciliğinin ardından geçen yıl Avrupa ikincisi olan Hatice Kübra İlgün, şimdiye kadar 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Akdeniz Oyunları ikinciliği ile Ümitler Avrupa üçüncülüğü bulunan Hatice Kübra İlgün'ün şimdiki hedefi, mayıs ayında yapılacak dünya şampiyonasında şampiyon olmak.
Bir sonraki hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edip, altın madalya kazanmak olduğunu açıklayan Hatice Kübra İlgün, tekvando milli takımının Antalya kampında milli takımlar teknik direktörü Ali Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Hatice Kübra İlgün, spor kariyerindeki hayallerini, "2020 sonrasında da Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası gibi çok sayıda uluslararası müsabaka var. Ben 2024 olimpiyat oyunlarında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Ruhum, bedenim elverdiği sürece tekvandoya devam etmek istiyorum. Üniversite eğitimime de yüksek lisans yapıp, kariyerimi sürdürmek istiyorum. Tekvandoda zirve olimpiyat şampiyonluğu, ardından da tekrar kazanmak. Benim hedefim olimpiyat şampiyonluğunu kazanıp, sonraki olimpiyatta yeniden şampiyonluğa ulaşmak" ifadeleriyle anlattı.

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