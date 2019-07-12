"Bacaklarda ağrı, uyuşma ve idrar kaçırma omurilik kanal darlığı habercisi olabilir"

Bacaklarda ağrı, uyuşma ve idrar kaçırma omurilik kanal darlığının habercisi olabileceğini aktaran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, omurilik kanal darlığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Omurilik kanal darlığı hakkında açıklama yapan Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, omurilik kanal darlığı en basit tabirle omurga kanalı içerisinde ilerleyen omuriliğin, sıklıkla bel ve boyun bölgesinde, daha az sıklıkta ise sırt bölgesinde kanal çapının daralmasına bağlı sıkışma olduğunu aktardı.

Dr. Baykara, "Omurilik kanalını oluşturan yapılar, flavum dediğimiz sarı bağ dokusu, faset dediğimiz iki omurgayı birbirine bağlayan eklemler ve lamina diye isimlendirdiğimiz kemik yapılarıdır. Genellikle yaşa bağlı omurga kemiklerindeki kireçlenmeler ve belirtilen anatomik yapıların daralıp omuriliği ve omurilikten çıkan sinir köklerini sıkıştırması hastalardaki şikayetlerin nedenleridir" dedi.

"Yürüme bozukluğu ile başlayabilir"

Bel bölgesindeki omurilik kanal darlığındaki şikayet ve belirtilere değinen Op. Dr. Baykara, "Bel ağrısı, tek veya her iki bacakta ağrı ve uyuşma, belirli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ağrı, uyuşma, kasılma ve kramplar, daha ileri düzey darlıklarda bacaklarda güç kaybı, idrar ve büyük abdest tutamama gibi belirti ve bulgular görülür. Boyun bölgesindeki darlıklarda şikayet ve belirtiler, daha az sıklıkla olmak üzere boyun ağrısı, tek veya her iki kolda ağrı ve uyuşma, kollarda veya ellerde güç kaybı, kollarda kasılma ve kramplar, ileri düzey darlıklarda kollarda kas gücünde azalma, yürüme bozukluğu veya yürürken sendeleme gibi şikayetler görülür" şeklinde konuştu.