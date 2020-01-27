Bacakları giderek mavileşince panikle hastaneye gitti ama...

İngiltere'de meydana gelen olayda gereksiz evhamın ve internetten kendi kendine teşhis koyma merakının trajikomik bir örneği yaşandı.

Mark Shrayber isimli adam bacaklarının giderek mavileşmeye başladığını fark edince büyük paniğe kapıldı.

İnternetten kısa bir araştırma yaparak kendine yoğun kan pıhtılaşması teşhisi koyarak hemen acil servise gitti.

Ancak olayın aslı acil servisteki doktor kontrolünde ortaya çıktı. Adam utanç dolu hikayesini Twitter hesabından paylaştı ve 160 bin beğeni aldı.

Meğer adam yeni aldığı kot pantolonunu yıkamamıştı ve yeni kotun mavi rengi adamın bacaklarını boyamıştı.

Kendi rezil olma hikayesini paylaşan adamın ardından herkes benzer hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Bu hikayelerden bir tanesinde bir kadın tüm yediği yemeklerde nane şekeri tadı almaya başlayınca kendine beyin tümörü teşhisi koyarak doktora gitti. Ancak sonra ortaya çıktı ki kadının mutfağındaki nane sosu sızarak tüm tencere ve tavalarına bulaşmıştı.

Bir başka kullanıcı ise ayakları morarınca altı aylık çocuğunu koştur koştur acile götürmüş. Ancak daha sonra çocuğun kreşte ayak boyası yaptığını hatırladı.

