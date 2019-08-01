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Bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan cesedin, İran asıllı Fardis G.’ye ait olduğu belirlendi.

Bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan cesedin, İran asıllı Fardis G.’ye ait olduğu belirlendi. Cesedinin bulunduğu binada oturduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yanındaki trafonun çevresinde bir kadın cesedi bulunmuş ve polise ihbar edilmişti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra yapılan ilk incelemelerde kadının 50 yaşlarında olduğu tespit edilirken, bacaklarının ise kopuk olduğu belirlenmişti. Bina ve çevresinde yapılan incelemelerde ise kadının kopmuş bacakları binanın 4’üncü katındaki balkon boşluğunda bulundu. Polis, bulunan cesedin İran asıllı Fardis G.’ye ait olduğunu ve kadının aynı binada 31. katta oturduğunu tespit etti.
Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde çalışma yaparken, savcı da olay yerine gelerek uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, kadının cesedi cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

Bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

Bacakları kopuk halde cesedi bulunan kadının İran asıllı olduğu öğrenildi

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