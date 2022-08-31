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  4. Bacakları yerine garip boynuzu var! Yeni doğan bebeği görenler küçük dilini yuttu

Bacakları yerine garip boynuzu var! Yeni doğan bebeği görenler küçük dilini yuttu

31.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bacaklar yerine boynuz benzeri bir yapıyla dünyaya gelen bebek şaşkınlık yarattı. Sadece bir kilo doğan bebeği görenler küçük dilini yuttu. Çok nadir görülen bir doğum kusuruyla doğan bebek, iki bacağının yerinde boynuz benzeri bir oluşumla dünyaya geldi. Kilosunun düşük olması dışında sağlık sorunu olmayan bebeğin durumu stabil.

Bacakları yerine garip boynuzu var! Yeni doğan bebeği görenler küçük dilini yuttu

Hindistan’da bacakları yerine bir tane boynuz benzeri bir şeyle dünyaya gelen bebek dünya gündemine bomba gibi düştü. Sadece bir kilo olan bebek, sağlık merkezinde gerçekleşen doğumun ardından daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

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The Mirror'ın haberine göre, çocuk hastanenin Özel Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tutuluyor. 26 ağustos tarihinde dünyaya gelen bebeğin durumu stabil. Ancak çok nadir görülen bir doğum kusura olan bebeğin tıbbi komplikasyonları oluşabileceğinden ötürü hastanede kontrol altında tutuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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