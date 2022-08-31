Bacakları yerine garip boynuzu var! Yeni doğan bebeği görenler küçük dilini yuttu

Hindistan’da bacakları yerine bir tane boynuz benzeri bir şeyle dünyaya gelen bebek dünya gündemine bomba gibi düştü. Sadece bir kilo olan bebek, sağlık merkezinde gerçekleşen doğumun ardından daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

The Mirror'ın haberine göre, çocuk hastanenin Özel Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tutuluyor. 26 ağustos tarihinde dünyaya gelen bebeğin durumu stabil. Ancak çok nadir görülen bir doğum kusura olan bebeğin tıbbi komplikasyonları oluşabileceğinden ötürü hastanede kontrol altında tutuluyor.



