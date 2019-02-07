HABER

Bacaklarından 6 kez vurduğu dini nikahlı eşini hastanenin kapısına bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı dini nikahlı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına bırakan zanlı gözaltına alındı.Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi.

Bolu’da, otomobil içerisinde tartıştığı dini nikahlı eşini bacaklarından 6 kez vurduktan sonra özel bir hastanenin kapısına bırakan zanlı gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat B.(46) isimli şahıs, kavgalı olduğu dini nikahlı eşi H.G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.’nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.
Aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve H.G.’nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak H.G.’nin bacaklarına 6 kez ateş etti. Kurşunların her iki bacağına da isabet ettiği H.G., kanlar içerisinde kalarak bayıldı.

Hastanenin önüne atıp kaçtılar
Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan H.G.’yi Sağlık Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin giriş kapısına otomobilden atarak hızla kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye taşınan H.G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.
Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın gerçekleştiği otomobil ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek içerisinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet tüfek fişeği ile kılıç bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER 'Beni o halde gören kimse yüzüme bakamadı' 'Beni o halde gören kimse yüzüme bakamadı'
İç çamaşırında 115 adet ecstacy ele geçirildiİç çamaşırında 115 adet ecstacy ele geçirildi
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralıKüçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.