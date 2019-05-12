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Bacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurulan 'Kasım' adlı köpeği, ABD'li aile sahiplendi.

Bacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurulan 'Kasım' adlı köpeği, ABD'li aile sahiplendi. Uçakla ABD'ye gönderilen 'Kasım', havalimanında yeni ailesine kavuştu.
Çiğli ilçesi Dere Caddesi'nde geçen yıl, iddiaya göre taksideki bir müşteri, yol kenarında duran ve o dönem 7 aylık olan Mix cinsi köpeğe tabancayla ateş etti. İki bacağına da kurşun isabet eden yavru köpek, kanlar içinde kaldı. Saldırgan kaçarken, yaralı köpek, hayvansever Sezgi Sarı tarafından veterinere götürüldü. Veteriner kliniğinde tedavisi tamamlanan köpeği sahiplenen Sarı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Hale Naiboğlu Karabıçaklı, köpeğin vurulduğu haberini görünce sahiplenilmesi için ilan verdi. ABD'nin Rhode Island Eyaleti'nde yaşayan Kerri Spicer Desnoyers isimli kadın, ilanı görüp iletişime geçti, köpeği sahiplendi.
Yasal işlemlerin ardından, yolculuk öncesi tedavisi ve tüm aşıları Sarı tarafından yaptırıldı. 'Kasım'ın yeni ailesi de uçuş masraflarını üstlendi. Uçakla ABD'ye gönderilen köpeği, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda yeni sahibi Kerri Spicer Desnoyers karşıladı. Kasım bundan sonra yeni evinde yeni ailesiyle yaşayacak.
Sezgi Sarı, dışarıya gezdirmek için çıkardığında köpeğin çok tedirgin olduğunu ve bu nedenle Amerika'ya gönderilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

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Bacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktıBacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktıBacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktıBacaklarından vurulan köpeğe ABD'li aile sahip çıktı

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