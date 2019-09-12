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Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir kedinin bacaklarını bağlayıp, kemerine takarak belediye otobüsüne binen yolcu, araçtakilerden tepki gördü.

Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir kedinin bacaklarını bağlayıp, kemerine takarak belediye otobüsüne binen yolcu, araçtakilerden tepki gördü. Yolcuların tepkilerinin artması üzerine adı öğrenilemeyen yolcu otobüsten inerken, araçtakiler polisi arayarak şikayette bulundu.
Antalya'da öğle saatlerinde bacaklarından kemerine bağladığı kediyle belediye otobüsüne binen yolcu, araçtaki diğer yolcuların dikkatini çekti. Dört bacağını bağladığı kediyi kemerine takılı şekilde taşıyan yolcuya, araçtakiler tepki gösterdi. Vatandaşlar kedinin bırakılmasını istedi. Kediyi bağladığı iddia edilen yolcu ise tepkilere aldırış etmeden yolculuğunu sürdürmek istedi. Tepkilerin artması üzerine adı öğrenilemeyen yolcu, "Kedi benim. Veterinere tedavi ettirmek için 1000 lira verdim. Kediyi alırsanız kendimi öldürürüm" diye bağırdı. Bazı vatandaşlar ise polise haber verdi. Otobüs şoförü de kedi ile yolculuğun yasak olduğunu belirterek yolcuyu araçtan indirdi. Vatandaşlar, kediyle otobüsten inen kişinin, hemen arkadaki otobüse binerek yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi. Antalya Candost Derneği de kediyi bacaklarından bağlayıp kemerine asılı şekilde yolculuk yapan yolcu hakkında şikâyette bulunarak, hayvana el konulmasını talep etti.

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