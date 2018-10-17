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Bacaklarınızda karıncalanma ve uyuşukluk varsa dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Omurilik kanalında daralma yani spinal stenoz hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Çağatay Kemerli, omurilik kanalında daralmanın doğuştan ya da sonradan oluşabilecek nedenlerden dolayı meydana gelebileceğini söyledi. Omurilikten sinirlerin geçtiği sinir kanallarının daralmasından dolayı oluşan spinal stenoz hastalığı bel ve bacaklarda ağrıya yol açar. Tedavisi zor bir hastalık olan spinal stenozda, ilaç ve fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra ameliyatla müdahale de mümkün.

Bacaklarınızda karıncalanma ve uyuşukluk varsa dikkat!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Çağatay Kemerli, tıpta Spinal stenoz olarak bilinen omurilik kanalında daralma hakkında açıklamalarda bulundu.

Tıpta “Spinal stenoz” olarak bilinen omurilik kanalında daralma; doğuştan ya da sonradan olma nedenlerle omurilik kanalının ve/veya omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği sinir kanallarının daralmasıdır.

Spinal stenoz boyun ve bel omurgasında görülür. Boyun bölgesindeki Spinal stenoz servikal miyelopati olarak adlandırılır. Bu sebeple Spinal stenozdan bahsedilince genellikle bel bölgesindeki stenoz anlaşılır.

Spinal stenoz bel ve bacaklarda ağrıya yol açan sık rastlanan bir hastalıktır.

SPİNAL STENOZUN SEBEPLERİ

YAŞ: Yaş ilerledikçe omurgadaki kemikleri birbirine bağlayan bağlar kalınlaşır, yine yaşlanmaya bağlı olarak osteofitler oluşur ve omurilik kanalını daraltır. Diskteki yozlaşma sonucu disk yüksekliği azalır ve disk genişleyerek kanalı daraltır. Faset eklemlerdeki yaşlanma ve kireçlenmeye bağlı yozlaşmalar omurilik kanalını ve sinir kanalını daraltarak Spinal stenoz belirtilerine yol açar.

KATILIM:
• Omurilik kanalı doğuştan dar olanlarda çok daha erken yaşlarda Spinal stenoz belirtileri görülebilir.
• Geçirilmiş omurga ameliyatları ve travmaları daha sonra yıpranma ve yozlaşmalara sebep olarak omurilik kanalını daraltabilir.
• Bel omurlarındaki kan akımı değişiklikleri.

SPİNAL STENOZUN BELİRTİLERİ

Hareketle artan, dinlenmekle azalan ağrı; öne doğru eğilmekle kısmen azalır, geriye doğru kaykılmakla artar. Hasta yokuş ya da merdiven inerken daha çok rahatsız olur.
Bacaklarda uyuşma, karıncalanma, üşüme, sıcak hissetme, güçsüzlük, yorgunluk.
Beceriksizlik, sık düşme, yürürken ayak ucunun takılması gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Spinal stenozun kesin teşhisi için MR ve TOMOGRAFİ gibi ileri tetkik metodları gereklidir.

SPİNAL STENOZUN TEDAVİSİ

Spinal stenoz tedavisi zor bir hastalıktır.

• Lomber fleksiyon egzersizleri spinal kanalın çapını kısmen genişletir.
• Anti-romatizmal ilaçlar
• Verilmesi
• İstirahat
• Fizik tedavi
• Epidural steroid uygulamaları

CERRAHİ: Spinal stenoz hastaların çoğunda cerrahi dışı tedaviler sonuç vermez. İyi seçilmiş hastalarda cerrahi müdahale sinirlere olan baskıyı ortadan kaldırarak hastanın normal bir hayat sürmesine yardımcı olur.

Op. Dr. Çağatay Kemerli

Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanı

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spinal stenoz omurilik kanalında daralma

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