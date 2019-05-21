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Bacakta şişlik, ’pıhtı’ belirtisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Toplardamarda pıhtı oluşması, hastanın günlük hayatını sekteye uğrattığı gibi ölümle bile sonuçlanabildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.

Toplardamarda pıhtı oluşması, hastanın günlük hayatını sekteye uğrattığı gibi ölümle bile sonuçlanabildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fahri Hayri Atlı, zamanında tedavinin hayati önem taşıdığını söyledi.
Halk arasında ‘toplardamarda pıhtı oluşması’ olarak bilinen derin ven tromobozu hastalığı hakkında meslektaşlarına sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fahri Hayri Atlı, derin ven trombozunun öldürebilen ama önlenebilen bir hastalık olduğunu söyledi. Dünya çapında her yıl en az 3 milyon kişinin ölümünün bu hastalıktan kaynaklandığını kaydeden Atlı, “Avrupa’da her yıl 500 binden fazla, ABD’de ise 300 bin ölüme sebep olduğu tahmin ediliyor. Pıhtının kopması ve akciğeri besleyen damarlara ulaşıp kan akışının önüne geçmesiyle ortaya çıkan akciğer embolisi de dünya genelinde ana ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Kalp krizi ve inmeden sonra en yaygın görülen 3. kalp damar hastalığıdır” diye konuştu.
Zamanında başlanan tedavinin çok önemli olduğunu da kaydeden Op. Dr. Atlı, şikayetler ve tedavi yolları hakkında şunları söyledi:
"Bacak toplardamarlarının pıhtıyla tıkanması söz konusu. Bacaklarda şişlik, şiddetli ağrı, kızarıklık ve sertlik gibi şikayetler oluşur. Tedaviye zamanında başlanmazsa kasıklara kadar giden ağrı şikayeti ve açık yaraların oluşması mümkün. Tansiyonun düşmesi ve kalp çarpıntısı gibi başka sıkıntılar da oluşabiliyor. Bu hastalığın yoğunluğu, toplumun geneli düşünüldüğünde binde 0.5 oranındadır. Bu oran 65-69 yaş aralığında binde 1,8, 85-89 yaş aralığında 3,1’dir. Erkeklerde risk, biraz daha fazladır. Bunlara karşın tedavi ile akciğere pıhtı atması riskini önlemek, kan pıhtısının ilerlemesini engellemek ve kronik dönemde kronik damar yetmezliğin gelişmesini engellemek amaçlanır. Tedavi seçenekleri de kan sulandırıcı ilaçlar, varis çorabı ve uygun hastalarda mekanik ve cerrahi yolla pıhtının temizlenmesidir. Uygun hastalar, rahatlıkla evde tedavi edilebilir."

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