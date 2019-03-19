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Bacanağı tarafından öldürülen adamın mutluluk temennileri görüntülerde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Denizli’de bacanağı tarafından tüfekle vurularak öldürülen 60 yaşındaki Çetin Gökdel’in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ve ‘inşallah bir ömür boyu mutlu oluruz’ dediği görüntüler yürekleri dağladı.Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hasan D.

Denizli’de bacanağı tarafından tüfekle vurularak öldürülen 60 yaşındaki Çetin Gökdel’in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ve ‘inşallah bir ömür boyu mutlu oluruz’ dediği görüntüler yürekleri dağladı.
Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hasan D. (42), ev sahibi ve bacanağı Çetin Gökdel (60) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Ancak hırsını alamayan Hasan D., iddialara göre evine giderek yanına aldığı ruhsatsız ev tüfeğiyle olay yerine tekrar geldi. Tüfeği ateşleyen zanlı, Çetin Gökdel’i yaraladı. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin Gökdel, burada hayatını kaybetti.
Katil zanlısı ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan zanlı, aracını bırakarak ormanlık alana girdi. Polis ekipleri uzun süre ormanlık alanda kaçan zanlıyı aradı. Arama çalışmalarında polis ekipleri drone kullandı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan aranmasına rağmen zanlının izine rastlanmadı. Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mutluluğu mazide kaldı
Olayda hayatını kaybeden Gökdel’in ailesi ile gezintiye gittiği bir yerde ‘mutluyuz, huzurluyuz ve mutluluğumuz bir ömür boyu sürsün’ dediği video da ortaya çıktı. Talihsiz adamın videodaki temennileri yürekleri dağladı.
Şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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