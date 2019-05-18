Bacanağı ve iki oğlunu öldüren eski muhtar tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da muhtarlık seçiminde kazanan adayı desteklediği iddiasıyla bacanağı Adem Atçı (40) ile çocukları Faruk (22) ve Zekeriya Atçı'yı (20) tabancayla vurarak öldüren Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan Balıkçı(42) tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Turan Balıkçı, 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday oldu ancak kazanamadı. Balıkçı, seçim döneminden itibaren kendisi yerine, kazanan adayı desteklediği iddiasıyla tartıştığı bacanağı Adem Atçı ile köy mezarlığı yakınında karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan Balıkçı belinden çıkardığı tabancasıyla bacanağına kurşun yağdırdı. Adem Atçı olay yerinde yaşamını yitirirken, mahalleye doğru yürüyen Balıkçı, bacanağının oğulları Zekeriya ve Faruk Atçı'nın traktör ile gittiğini gördü. Traktörün yolunu kesen Balıkçı, 1 kardeşi aşağı indirdi. Faruk Atçı'nın eşi Rabia Atçı'yı ise "Sen traktörden inip gidebilirsin. Seni öldürmeyeceğim" diyerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Turan Balıkçı, Zekeriya ve Faruk Atçı'ya da kurşun yağdırdı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından evine giden Turan Balıkçı, jandarmayı arayıp, 3 kişiyi öldürdüğü ihbarında bulundu. Evine gelen jandarmaya teslim olan Balıkçı, ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

BABA VE İKİ OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve iki oğlunun cansız bedenleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atçı Ailesi'nin çok sayıda yakını ise hastane önüne akın etti. Jandarma ikinci bir olayın yaşanmaması için hem hastane önünde hem de mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Baba ve oğullarının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi bugün sabah mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Turan Balıkçı jandarmadaki ifadesinde, seçimlerden itibaren üzerine çok gelindiğini, artık kendisine hakim olamadığını, sinirlerinin yıprandığını, bu nedenle de olayın yaşandığını anlattı. Balıkçı, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Balıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI