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Bacanağını öldüren şüpheli ormanda drone ile aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan D. (42), para anlaşmazlığından çıkan kavgada bacanağı olan ev sahibi Çetin Gökdel'i (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan Hasan K.'nin yakalanması için bölgeye yakın ormanlık alanda polis tarafından başlatılan, drone destekli arama çalışmaları sürüyor. Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Hasan D., saat 14.00 sıralarında, 2432 Sokak'ta ev sahibi ve aynı zamanda bacanağı olan Çetin Gökdel ile karşılaştı. İkili arasında, iddiaya göre para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girip, ayırdı. Eve gidip, ruhsatsız av tüfeğini alan Hasan D., tekrar olay yerine döndü. Hasan D., tüfeğiyle bacanağı Gökdel'e ateş açtı. Göğsünden vurulan Gökdel, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. 20 RH 916 plakalı otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Gökdel, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Gökdel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Hasan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinin iki sokak ilerisinde otomobili terk edilmiş olarak bulunan Hasan D.'nin ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Polis, Hasan D.'nin yakalanması için ormanlık alanın etrafını sardı. Ormanlık alanın geniş ve sarp olması nedeniyle, arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan taranmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı. Hasan D.'yi havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

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Bacanağını öldüren şüpheli ormanda drone ile aranıyorBacanağını öldüren şüpheli ormanda drone ile aranıyor
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