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Bacanağının aracını kundaklayan şahsa adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Samsun’da bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Bacanağının aracını kundaklayan şahsa adli kontrol

Samsun’da bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. (45) aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülen bacanağı S.Y.’nin (46) park halindeki 55 C 0068 plakalı aracını benzin dökerek ateşe verdi. Bu sırada evinin balkonundan olayı gören S.Y., bacanağını tanıyarak aracının yanında ne yaptığını sorup tepki gösterdi. S.Y. yanan aracına müdahale edip söndürürken, olay yerinden kaçan Ş.Ü. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Ş.Ü. Denizler Polis Merkezine teslim edilirken, aracın kaputunun üzerinde maddi hasar meydana geldi.
Polis olay yerinde içinde benzin kalıntısı bulunan 5 litrelik su bidonu ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ü. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve araç kundaklamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ü. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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