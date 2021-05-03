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Bacanakların kavgası kanlı bitti

03.05.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Bacanakların kavgası kanlı bitti

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Aka, bacanağı Muhammet Sait T.’nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Aka ve Muhammet Sait T. evin içerisinde birbirlerini bıçakladı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polis, evde yatan iki yaralıyı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan İsmail Aka, kaldırıldığı hastanede saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetti. Aka’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Muhammet Sait T.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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