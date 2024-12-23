Bacaya çarptı, evin üzerine düştü! Brezilya'da uçak kazası... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde uçak kazası meydana geldi. Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

BİNANIN BACASINA ÇARPTI

Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ, 17 YARALI VAR

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır