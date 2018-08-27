Bacaya sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS, (DHA) SİVAS'ta itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini başarılı bir operasyonla kurtardı. Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, kendi çabalarıyla kurtulamayınca apartman sakinleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvercinin bulunduğu alanı tespit ederek, kuşa zarara vermeyecek şekilde havalandırma boşluğunda bir delik açtı. Ekiplerin çalışmasıyla tedirgin olduğu gözlenen güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin daha sonra salı verildi. Ekiplerin bırakmasıyla kanatlanan güvercin önce yardıma gelen itfaiye aracının üzerine kondu. Ardından da bölgeden uzaklaştı.
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