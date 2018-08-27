HABER

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta itfaiye ekipleri, apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini operasyonla kurtardı.

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta itfaiye ekipleri, apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini operasyonla kurtardı.
Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, burada kalınca, apartman sakinleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvercinin bulunduğu alanı tespit ederek, kuşa zarara vermeyecek şekilde havalandırma boşluğunda bir delik açtı. Ekiplerin çalışmasıyla tedirgin olduğu gözlenen güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin daha sonra salıverildi. Ekiplerin bırakmasıyla kanatlanan güvercin önce yardıma gelen itfaiye aracının üzerine kondu. Ardından da tekrar uçup, gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıBacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıBacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

PARTNER55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi 55 saat boyunca suda kaldı, elleri bu hale geldi
Keles'i 15 dakikalık dolu vurduKeles'i 15 dakikalık dolu vurdu
Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildiRize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.