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Bacayı saran alevlere hortumla su sıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan baca yangını mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Bacayı saran alevlere hortumla su sıktı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan baca yangını mahalle sakinlerini sokağa döktü. Evi duman dolan Suriyeli Bilal Zeman, yangına evden uzattığı hortumla müdahale etti, başarılı olamayınca komşulardan yardım istedi.
Yangın, ilçenin Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan zemin katı mini market olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Evin ikinci katında kiracı olan Suriye uyruklu Bilal Zeman, sabah saatlerinde sobayı yaktı. Sobadaki odunların ateş almasıyla, bacada yangın çıktı. Evi duman dolan Zeman, evin içinden dışarı uzattığı hortumla yangına su sıktı. Ancak alevler sönmedi. Çevredekilerin itfaiyeyi araması ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangında evin bir kısmında maddi hasar meydana geldi.

FOTOĞRAF

Bacayı saran alevlere hortumla su sıktıBacayı saran alevlere hortumla su sıktı

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