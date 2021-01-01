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Bacayı temizlemek için çıktığı çatıdan düştü, hayatını kaybetti

01.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bacayı temizlemek için çatıya çıkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Harmancık Mahallesinde ikamet eden 39 yaşındaki Satılmış Kış, sabah saatlerinde tıkanan bacayı temizlemek için çıktığı evinin çatısından düştü.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bacayı temizlemek için çatıya çıkan şahıs düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Harmancık Mahallesinde ikamet eden 39 yaşındaki Satılmış Kış, sabah saatlerinde tıkanan bacayı temizlemek için çıktığı evinin çatısından düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Satılmış Kış’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Satılmış Kış’ın, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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