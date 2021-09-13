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Bachelet: “Venezuela’ya Yaptırımlar Kaldırılmalı”

13.09.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM oturumunda sunduğu Venezuela raporunda, pandemi öncesinde yaşanan ağır ekonomik ve insani krize pandemi ve uluslararası yaptırımların da eklenmesiyle ülkede temel hizmetlere erişimin daha da zorlaştığını belirtti.

Bachelet: “Venezuela’ya Yaptırımlar Kaldırılmalı”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Pazartesi günü yapılan BM oturumunda sunduğu Venezuela raporunda, pandemi öncesinde yaşanan ağır ekonomik ve insani krize pandemi ve uluslararası yaptırımların da eklenmesiyle ülkede temel hizmetlere erişimin daha da zorlaştığını belirtti.

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından, yolsuzluk ve kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle petrol ve maden ticaretine uygulanan sektörel yaptırımların kaldırılması çağrısını yineleyen Bachelet, ülkede alım gücünün düştüğünü ve halkın beslenme, eğitim ve sağlık gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini belirtti.

Hükümetin kamuoyuyla resmi verileri ve istatistikleri paylaşmamasından ve başta insan hakları aktivistleri ve sendika liderleri olmak üzere hak mücadelelerine karşı anti-demokratik ve baskıcı uygulamalardan endişe duyduklarını söyleyen Bachelet “Sivil toplumun oynadığı rol bugün daha da önemlidir ve korunmalıdır” dedi.

Müzakere süreci insani durumu iyileştirebilir

Venezuela’da 2019 başından bu yana çatışma içinde olan iktidardaki Nicolas Maduro hükümeti ile Juan Guaido önderliğindeki muhalefetin müzakerelere başlamasının ülkedeki insani durumu iyileştirebileceğini belirten Bachelet, sürecin insan hakları açısından olumlu sonuçlanabileceğine inandığını söyledi.

Meksika’nın ev sahipliğinde ve Norveç’in ara buluculuğunda yapılan ikinci görüşmelerde şimdiye kadar Venezuelalılar'ın gıda ve sağlığa erişimini kolaylaştırma yönünde uzlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Bu uzlaşmanın önemi, Venezuela devletinin bazı ülkelerdeki altın, döviz ve gayrimenkullerinin bir kısmı üzerinde muhalefetin lideri Juan Guaido’nun söz hakkının bulunması ve Maduro hükümetinin ülkeye sokulmak istenen bazı insani yardımlara izin vermiyor olması.

Bachelet uluslararası aktörlerden Venezuela’ya başta pandemiyle mücadele olmak üzere insani yardım göndermeye devam etmelerini, hükümetten de aşıya erişimde siyasi kimlik gözetmeksizin herkese adil şekilde davranmasını talep ettiklerini belirtti.

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