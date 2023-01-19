Badal Tüneli nerede? Ulaşımda konforu artıracak Badal Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı!

Badal Tüneli'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. İran sınırından Bulgaristan’a kadar ulaşımda konforu artırması beklenen Badal Tüneli ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Amasya Badal Tüneli'ne ilişkin detaylar...

BADAL TÜNELİ NEREDE?

Badal Tüneli, Amasya’dadır. Gümüşhacıköy'de bulunan Badal Tüneli'nde 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor.

Badal Tüneli ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Badal Tüneli projesini 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık."

