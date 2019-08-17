HABER

Badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Yusuf Kara (18), bir binanın çatı katında badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Yusuf Kara (18), bir binanın çatı katında badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Badınca Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir üzüm işletmesine ait binanın çatı katında badana yapan Yusuf Kara'nın elindeki fırçanın alüminyum sapı, yüksek gerilim hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Kara, yaralandı. Yere yığılan Kara'yı görenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kara'yı ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Kara, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Badana yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandı

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü kapladıYanan otomobilin dumanı gökyüzünü kapladı
Dikili'de 202 kaçak göçmen yakalandıDikili'de 202 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.