BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi bölge turizmcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı olan, aynı zamanda güneşin doğuşu ile batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Badavut mevkisinin alınan kararla doğal dokusunun bozulmayacak olması, turizmcileri de sevindirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın tamamının açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi.

Cunda (Alibey) Adası ve Şeytan Sofrası'nın, Ayvalık'ın önemli turizm alanlarından olduğunu vurgulayan Çaltı, "Badavut bölgesi tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir yer. Gelecek nesillere bırakılması açısından koruma altına alınmış olması çok önemli ve güzel." dedi.

- "Böyle bir karar alınmasını hep bekledik"