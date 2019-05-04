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Badavut'a "kesin koruma" kararı turizmciyi memnun etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesinin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi, bölgedeki turizmcilerin yüzünü güldürdü - Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin: "Söz konusu bölgenin günübirlik turizmin dışında haftalık ve aylık periyotlarda da ekoturizme açılması, hem Ayvalık hem de Kuzey Ege turizmi için önemli sonuçları beraberinde getirecektir"

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi bölge turizmcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı olan, aynı zamanda güneşin doğuşu ile batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Badavut mevkisinin alınan kararla doğal dokusunun bozulmayacak olması, turizmcileri de sevindirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın tamamının açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi.

Cunda (Alibey) Adası ve Şeytan Sofrası'nın, Ayvalık'ın önemli turizm alanlarından olduğunu vurgulayan Çaltı, "Badavut bölgesi tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir yer. Gelecek nesillere bırakılması açısından koruma altına alınmış olması çok önemli ve güzel." dedi.

- "Böyle bir karar alınmasını hep bekledik"

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de bölgeyle ilgili böyle bir kararın alınmasını beklediklerini ve gerçekleştiği için sevindiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara sevindiklerini anlatan, Özgültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii önümüzdeki turizm döneminde bu karar son derece olumlu olacaktır. Özellikle de Badavut bölgesinde devlet kurumlarının, kamplarının turizme açılması bizler için de önemli bir gelişme olacaktır. Söz konusu bölgenin günübirlik turizmin dışında haftalık ve aylık periyotlarda da ekoturizme açılması, hem Ayvalık hem de Kuzey Ege turizmi için önemli sonuçları beraberinde getirecektir."

Özgültekin, Badavut'ta, Türkiye'de nadir bulunan ve birçok tarihi yapıda da kullanılan Sarımsak taşına ait eski ocakların da koruma altına alınmasının ayrıca memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

- Bir doğa harikası

Ayvalık'taki dünyaca ünlü turizm merkezi Badavut, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Doğa harikası güzelliklere sahip Badavut'un plajı ise granit, altın renkli incecik kumları ile güneşlenmek, serin suları da deniz tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.

Sonbahar döneminde kuş gözlemcilerinin akın ettiği Badavut bölgesi, rüzgarın dalgalarla şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra kalabalıktan uzak denize girmek isteyenlerin de tercih ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

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Ayvalık Badavut bölgesi Balıkesir turizmcileri

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