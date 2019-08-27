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Badavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Badavut mevkinde bulunan kum zambaklarının sayısının azaldığını gören mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla bitkileri korumaya aldı.

Badavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Badavut mevkinde bulunan kum zambaklarının sayısının azaldığını gören mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla bitkileri korumaya aldı.
Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki Badavut kumsalı, Mayıs ayında, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Mahalle sakinleri, kumsalda bulunan kum zambaklarının sayısının her geçen yıl azaldığını fark etti. Geçen yıl 20'nin üzerine olan zambakların bu yıl 4'e düşmesi üzerine mahalleli kendi imkanlarıyla zambakları korumaya aldı. Bölge sakinlerinden Özcan Çıvgın, konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Bölgede 25 yıl önce kum zambaklarını fark ettik. Araştırdığımızda endemik bitki olduğunu ve koparılmasının yasak olduğunu öğrendik. Site sakinleri olarak kendi olanaklarımızla korumaya çalıştık. Bu yıl sadece 4 küme kalmış durumda. Bununla ilgili belediye ve ilgili birimlere bilgi verilmesine rağmen henüz koruma altına alınamadı. Korkuyoruz ki yakında 4 küme de kaybolabilir. Şu an korumamız altındaki açmış kum zambaklarını çocuklarımıza gösteriyoruz. Gelecekte göremeyecekleri, geçmişte var olan bu güzellikleri sunup yetkililerden de bir an önce önlem almalarını rica ediyoruz. Biz yazdığımız yazı ile uyarmaya çalışıyoruz. Bu bitkinin koruma altında olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler, özellikle soğanlarıyla birlikte bu bitkinin sökülmesi yasak ve böyle bir durumda Çevre Kanunu'na göre 48 bin TL cezası var" dedi.

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Badavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlarBadavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlarBadavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlarBadavut'taki son zambakları korumaya çalışıyorlar

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