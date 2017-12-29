MAGAZİN

Bade İşçil Londra tatilini kabul mü etti?

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

"Ufak Tefek Cinayetler" dizisinin başrol oyuncularından Bade İşçil, Londra'da tatil yapıyor. Güzel oyuncunun, eski eşi Malkoç Süalp'ın "yılbaşında Paris tatili" teklifini geri çevirmesi ardından, Londra'ya gitmesi "Bade acaba Malkoç ile Londra'da mı buluştu?" sorusunu akıllara getirdi.

Bade İşçil Londra tatilini kabul mü etti?

Oyuncu Bade İşçil Londra'ya yılbaşı tatili için gitti. Bu sezon yayınlanmaya başlayan ve hızlı bir çıkış yakalayan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan İşçil'in Londra seyahati "Bade acaba Malkoç ile Londra'da mı buluştu?" sorusunu akıllara getirdi. Zira oyuncu geçtiğimiz hafta eski eşi Malkoç Süalp'ın "yılbaşında Paris tatili" teklifini geri çevirmişti. Diğer yandan akıllara bu sorunun gelmesinin en büyük nedeni oyuncunun geçtiğimiz yaz Bayram tatilinde eşi Malkoç Süalp ile kısa süreli bir barış yaşadıktan sonra çiftin oğulları Azur ile Londra'ya gitmiş olması. Çiftin Londra hayranı olduğu da biliniyor.

bade-işçil-malkoç-sualp-azur

EMMY ÖDÜLLÜ AKTRİS JOAN COLLINS İLE BİRLİKTE
"Ufak Tefek Cinayetler"in Pelin kararkterini canlandıran Bade İşçil, Londra'da keyifli anlarını ise Instagram adresinden takipçileriyle paylaşıyor. İşçil Londra'da Altın Küre ve Emmy Ödüllü sahipli ünlü İngiliz aktris Joan Collins ile bir araya geldi. "Güzellik" notuyla birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesi paylaşan Bade İşçil'in oldukça mutlu görülüyor.

25024978_146399386138513_5032831308674367488_n

JET-SET İSİMLERİN UĞRAK DURAĞI SEXYFISH LONDON İLK DURAĞI
İşçil'in Londra'daki bir sonraki durağı İngiltere'nin jet-set isimlerinin sık sık ziyaret ettiği ünlü restoran Sexyfish London oldu.

25016721_103680803767403_4112097488435937280_n

WINTER WONDERLAND'DA STRESS ATTI
Bade İşçil Londra seyahatine, Londra'daki Kraliyet Parkları'nın en büyüklerinden biri olan Winter Wonderland'da devam etti. Yılbaşı sebebiyle büyük bir kermes ve ışıltılı bir lunapark alanı kurulan Winter Wonderland'da ünlü oyuncu etrafı gezdi, bol bol stres attı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bade İşçil malkoç süalp Ufak Tefek Cinayetler

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Göl canavarı ortaya çıktı!

Göl canavarı ortaya çıktı!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İlginizi Çekebilir

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Çağatay Ulusoy'un gözdesi Melisa Aslı Pamuk Adnan Oktar'ın programına katılmış

Çağatay Ulusoy'un gözdesi Melisa Aslı Pamuk Adnan Oktar'ın programına katılmış

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Diğer Haberler
Nilüfer kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya ev aldı

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı Yumlu'ya ev aldı

Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!

Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!

Azra Akın hamile mi?

Azra Akın hamile mi?

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

İlk defa bir araya geliyorlar

İlk defa bir araya geliyorlar

Adını ağzıma almam

Adını ağzıma almam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.