Bade İşçil Londra tatilini kabul mü etti?

Oyuncu Bade İşçil Londra'ya yılbaşı tatili için gitti. Bu sezon yayınlanmaya başlayan ve hızlı bir çıkış yakalayan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan İşçil'in Londra seyahati "Bade acaba Malkoç ile Londra'da mı buluştu?" sorusunu akıllara getirdi. Zira oyuncu geçtiğimiz hafta eski eşi Malkoç Süalp'ın "yılbaşında Paris tatili" teklifini geri çevirmişti. Diğer yandan akıllara bu sorunun gelmesinin en büyük nedeni oyuncunun geçtiğimiz yaz Bayram tatilinde eşi Malkoç Süalp ile kısa süreli bir barış yaşadıktan sonra çiftin oğulları Azur ile Londra'ya gitmiş olması. Çiftin Londra hayranı olduğu da biliniyor.

EMMY ÖDÜLLÜ AKTRİS JOAN COLLINS İLE BİRLİKTE

"Ufak Tefek Cinayetler"in Pelin kararkterini canlandıran Bade İşçil, Londra'da keyifli anlarını ise Instagram adresinden takipçileriyle paylaşıyor. İşçil Londra'da Altın Küre ve Emmy Ödüllü sahipli ünlü İngiliz aktris Joan Collins ile bir araya geldi. "Güzellik" notuyla birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesi paylaşan Bade İşçil'in oldukça mutlu görülüyor.